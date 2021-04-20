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    СБУ заблокувала схему розкрадання дизпалива в «Укрзалізниці» на десятки млн збитків

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    Оперативники встановили, що схема з розкрадання існувала у більшості структурних підрозділів Укрзалізниці протягом тривалого часу - СБУ заблокувала схему розкрадання дизпалива в «Укрзалізниці» на десятки млн збитків
    Оперативники встановили, що схема з розкрадання існувала у більшості структурних підрозділів Укрзалізниці протягом тривалого часу
    Фото УНІАН

    Слідством було встановлено, що розкрадання не припинялись навіть в умовах критично низьких залишків дизпалива на залізниці

    Служба безпеки України викрила масштабний механізм розкрадання дизельного пального в Акціонерному товаристві «Укрзалізниця». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Під час проведення перевірок співробітники СБУ спільно з представниками офісу безпеки АТ «Укрзалізниця» виявили значні порушення в одному із структурних підрозділів регіональної філії «Південна залізниця». Зокрема, були отримані докази причетності керівництва цього підрозділу до розкрадання пального. Щоб приховати виявлені факти, зловмисники запропонували хабар представнику офісу з безпеки АТ «Укрзалізниця» ‒ керівнику ревізійної комісії.

    Оперативники СБУ була організована спецоперація, в ході якої правоохоронці затримали у Харкові організатора схеми під час передачі хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

    Оперативники СБУ встановили, що схема з розкрадання дизельного пального існувала у більшості структурних підрозділів Укрзалізниці протягом тривалого часу. За висновками фахівців, збитки від цього механізму можуть сягати десятків мільйонів гривень. Крім того, було встановлено, що розкрадання не припинялись навіть в умовах критично низьких залишків дизпалива на залізниці.

    Викриття незаконного механізму проведено Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з УСБУ в Харківській області, Офісом безпеки АТ «Укрзалізниця» та слідчими Печерського УП ГУ Нацполіції у м. Києві під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури м. Києва.

    Нагадаємо, джерело в «Укрзалізниці» повідомило, що компанія може зупинитися через проблеми з пальним.

    Теги: СБУ хабар Укрзалізниця залізниця
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