СБУ заблокувала схему розкрадання дизпалива в «Укрзалізниці» на десятки млн збитків

Оперативники встановили, що схема з розкрадання існувала у більшості структурних підрозділів Укрзалізниці протягом тривалого часу

Слідством було встановлено, що розкрадання не припинялись навіть в умовах критично низьких залишків дизпалива на залізниці

Служба безпеки України викрила масштабний механізм розкрадання дизельного пального в Акціонерному товаристві «Укрзалізниця». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час проведення перевірок співробітники СБУ спільно з представниками офісу безпеки АТ «Укрзалізниця» виявили значні порушення в одному із структурних підрозділів регіональної філії «Південна залізниця». Зокрема, були отримані докази причетності керівництва цього підрозділу до розкрадання пального. Щоб приховати виявлені факти, зловмисники запропонували хабар представнику офісу з безпеки АТ «Укрзалізниця» ‒ керівнику ревізійної комісії.

Оперативники СБУ була організована спецоперація, в ході якої правоохоронці затримали у Харкові організатора схеми під час передачі хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Оперативники СБУ встановили, що схема з розкрадання дизельного пального існувала у більшості структурних підрозділів Укрзалізниці протягом тривалого часу. За висновками фахівців, збитки від цього механізму можуть сягати десятків мільйонів гривень. Крім того, було встановлено, що розкрадання не припинялись навіть в умовах критично низьких залишків дизпалива на залізниці.

Викриття незаконного механізму проведено Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно з УСБУ в Харківській області, Офісом безпеки АТ «Укрзалізниця» та слідчими Печерського УП ГУ Нацполіції у м. Києві під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури м. Києва.

Нагадаємо, джерело в «Укрзалізниці» повідомило, що компанія може зупинитися через проблеми з пальним.