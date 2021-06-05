Матір чоловіка, якого переїхав вантажний потяг, стягує компенсацію з «Укрзалізниці»

Нещасний випадок стався вночі 18 січня 2017 року на Харківщині

Ленінський районний суд Харкова розпорядився стягнути з акціонерного товариства «Українська залізниця» в особі регіональної філії «Південна залізниця» 50 тис. грн моральної шкоди на користь позивачки, яка втратила сина внаслідок нещасного випадку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 2 червня.

У позові жінка вказала, що 18 січня 2017 року близько 03 год. 15 хв. на залізничному перегоні «Борки-Мерефа» відбувся наїзд товарного електропотяга на її 29-річного сина. Вона зауважила, що передчасна смерть сина позбавила її підтримки та можливості отримувати допомогу в майбутньому. Просила суд стягнути з «Укрзалізниці» 525 тис. грн моральної шкоди.

Водночас представник відповідача просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог. Так, постраждалий на момент наїзду потягом перебував у стані алкогольного сп`яніння. Крім того, позивачка не надала доказів на підтвердження факту заподіяння їй фізичних чи моральних страждань.

Суд з’ясував, що у крові загиблого хлопця було виявлено етиловий спирт у концентрації 5,10%, що свідчить про тяжку алкогольну інтоксикацію організму. При цьому Феміда вважала непереконливими доводи «Укрзалізниці», що син позивачки, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, свідомо знехтував правилами безпеки громадян на залізничному транспорті.

«Факт загибелі сина позивачки під час ДТП є безумовним свідченням глибини та тривалості моральних страждань останньої, враховуючи те, що, згідно з частиною першою статті 3 Конституції України, людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю», – сказано у рішенні суду.

Як повідомляв «Главком», наприкінці квітня Ленінський районний суд Харкова частково задовольнив цивільний позов жінки до регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» і стягнув на її користь 75 тис. грн моральної шкоди за завдану смерть батька. Свої претензії до компанії жінка аргументувала тим, що у лютому 2016 року під час переходу залізничної колії на станції Чугуїв Харківської області на її батька наїхав електропоїзд № 6814 сполученням Гракове-Лосєве. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.