НАБУ проводить обшук в офісі «Украероруху»



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Обшуки в ДП «Украерорух» Фото: Facebook «Украероруху»

Справа стосується періоду, коли «Украерорух» очолював Дмитро Бабейчук

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшук у головному офісі ДП «Украерорух».

Як повідомляють в НАБУ, обшуки проводять в межах розслідування можливого зловживання посадовцями «Украероруху», які розмістили понад 400 млн грн держпідприємства на рахунках Платинум Банку, визнаного неплатоспроможним

«Зі свого боку ми повністю співпрацюємо з працівниками НАБУ та готові всіляко сприяти у проведенні необхідних заходів задля можливості повернення втрачених коштів з Платинум Банку», - зауваживкерівник «Украероруху» Олександр Доценко.

Нагадаємо, після віднесення Платинум Банку Національним банком України до категорії неплатоспроможних, з січня 2017 року проводяться слідчі дії у кримінальних провадженнях щодо взаємовідносин «Украероруху» та вказаного банку, де було розміщено частину коштів підприємства в період керівництва «Украерорухом» Дмитра Бабейчука.