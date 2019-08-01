  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НАБУ проводить обшук в офісі «Украероруху»

    • Розсилка
    Обшуки в ДП &laquo;Украерорух&raquo; - НАБУ проводить обшук в офісі «Украероруху»
    Обшуки в ДП «Украерорух»
    Фото: Facebook «Украероруху»

    Справа стосується періоду, коли «Украерорух» очолював Дмитро Бабейчук

    Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшук у головному офісі ДП «Украерорух».

    Як повідомляють в НАБУ, обшуки проводять в межах розслідування можливого зловживання посадовцями «Украероруху», які розмістили понад 400 млн грн держпідприємства на рахунках Платинум Банку, визнаного неплатоспроможним

    «Зі свого боку ми повністю співпрацюємо з працівниками НАБУ та готові всіляко сприяти у проведенні необхідних заходів задля можливості повернення втрачених коштів з Платинум Банку», - зауваживкерівник «Украероруху» Олександр Доценко.

    Читайте також

    Нагадаємо, після віднесення Платинум Банку Національним банком України до категорії неплатоспроможних, з січня 2017 року проводяться слідчі дії у кримінальних провадженнях щодо взаємовідносин «Украероруху» та вказаного банку, де було розміщено частину коштів підприємства в період керівництва «Украерорухом» Дмитра Бабейчука.

    Читайте також
    обшук авіація НАБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ