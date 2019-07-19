НАБУ проводить обшуки у клубі «5 елемент» Порошенка (фото, відео)



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У будівлі на вулиці Електриків, 29а проходять обшуки Фото: Інформатор

Співробітники НАБУ зайшли в офісну будівлю клубу

У п'ятницю, 19 липня, на вулицю Електриків, 29а, де знаходиться фітнес-клуб «5 елемент», який належить Петру Порошенку, прибули співробітники Національного антикорупційного бюро України.

Люди в масках під'їхали близько 10:10. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповіли правоохоронці, спочатку їм надійшла інформація, що в будівлю намагаються зайти люди в масках. Через недовгий час з'ясувалося, що це співробітники НАБУ і їх дії законні.

Співробітники НАБУ зайшли в будівлю і зараз проводяться обшуки.

За словами охорони будівлі, працівники спецслужб зайшли не в сам спортивний клуб, а в офісну будівлю, яка знаходиться поруч. Вона є частиною даного комплексу.

Варто зазначити, що в офісах знаходиться приймальня народного депутата Олексія Порошенка, сина екс-президента України.

Як повідомили в НАБУ, детективи під процесуальним керівництвом САП здійснюють обшуки у приміщеннях ПАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс», в т.ч. в клубі «5 елемент».

«Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами. Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України», - йдеться в повідомленні.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з квітня 2018 року. «Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства», - додали в НАБУ.