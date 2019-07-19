  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НАБУ проводить обшуки у клубі «5 елемент» Порошенка (фото, відео)

    • Розсилка
    У будівлі на вулиці Електриків, 29а проходять обшуки - НАБУ проводить обшуки у клубі «5 елемент» Порошенка (фото, відео)
    У будівлі на вулиці Електриків, 29а проходять обшуки
    Фото: Інформатор

    Співробітники НАБУ зайшли в офісну будівлю клубу

    У п'ятницю, 19 липня, на вулицю Електриків, 29а, де знаходиться фітнес-клуб «5 елемент», який належить Петру Порошенку, прибули співробітники Національного антикорупційного бюро України.

    Люди в масках під'їхали близько 10:10. Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповіли правоохоронці, спочатку їм надійшла інформація, що в будівлю намагаються зайти люди в масках. Через недовгий час з'ясувалося, що це співробітники НАБУ і їх дії законні.

    Співробітники НАБУ зайшли в будівлю і зараз проводяться обшуки.

    За словами охорони будівлі, працівники спецслужб зайшли не в сам спортивний клуб, а в офісну будівлю, яка знаходиться поруч. Вона є частиною даного комплексу.

    Читайте також

    Варто зазначити, що в офісах знаходиться приймальня народного депутата Олексія Порошенка, сина екс-президента України.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    НАБУ проводить обшуки у клубі «5 елемент» Порошенка (фото, відео)
    НАБУ проводить обшуки у клубі «5 елемент» Порошенка (фото, відео)
    НАБУ проводить обшуки у клубі «5 елемент» Порошенка (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Як повідомили в НАБУ, детективи під процесуальним керівництвом САП здійснюють обшуки у приміщеннях ПАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс», в т.ч. в клубі «5 елемент».

    «Слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр, на думку слідства, незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами. Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України», - йдеться в повідомленні.

    Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з квітня 2018 року. «Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства», - додали в НАБУ.

    Читайте також
    Петро Порошенко обшук Київ ЗСУ НАБУ Міноборони розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ