НАБУ: у третині антикорупційних справ суд не розпочав розгляд

В Бюро знову наголосили на необхідності створенні в Україні Спеціалізованого антикорупційного суду

У третині з-поміж 127 справ, в яких детективи НАБУ завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт до суду, розгляд по суті не розпочався. Про це повідомляє прес-служба НАБУ. У 48 провадженнях не відбулося навіть підготовчого засідання. Деякі справи чекають своєї черги по року-півтора. Зокрема, у об’єднаній за



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В Бюро знову наголосили на необхідності створенні в Україні Спеціалізованого антикорупційного суду

У третині з-поміж 127 справ, в яких детективи НАБУ завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт до суду, розгляд по суті не розпочався.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

У 48 провадженнях не відбулося навіть підготовчого засідання. Деякі справи чекають своєї черги по року-півтора.

Зокрема, у об’єднаній за рішенням суду справі за фактом завдання збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» вже понад 15 місяців не призначають підготовче засідання, повідомили у НАБУ.

Також досі не розпочався розгляд у провадженні за обвинуваченням судді Жовтневого районного суду Дніпропетровська. Обвинувальний акт стосовно судді був скерований ще у січні 2017 року. Тобто слухання справи не можуть розпочати вже протягом 14 місяців.

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У провадженні за обвинуваченням 8 учасників так званої газової схеми також впродовж 10 місяців не може відбутися підготовче засідання. Так, чергове засідання, призначене на 28 березня, не відбулося у зв’язку із неявкою захисника одного з підозрюваних. Наступне призначили за півтора місяці – на 16 травня.

Наразі лише у 29 справах від НАБУ і САП ухвалені судові рішення. Більшість судових рішень – це затвердження угод про визнання винуватості з другорядними учасниками корупційних схем. Так, у 19 справах ухвалено обвинувальний вирок, не пов’язаний з позбавленням волі. Станом на 31 березня у двох справах до реального покарання у вигляді позбавлення волі засуджено трьох осіб.

Враховуючи завантаженість суддів, у НАБУ знову наголосили на необхідності створенні в Україні Спеціалізованого антикорупційного суду.

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