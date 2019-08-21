НАБУ закрило справу проти «Кінокварталу», що належав Зеленському



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Справу щодо «Кінокварталу» було відкрито детективами НАБУ в квітні за заявою організації «Союз добровольців»

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження, відкрите за фактом можливої розтрати держкоштів компанією президента Володимира Зеленського «Кіноквартал».

Про це 21 серпня повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію НАБУ.

«Вказане кримінальне провадження закрито 8.07.2019 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, враховуючи те, що під час провадження досудового розслідування за зазначеним фактом не було виявлено ніяких даних, які б вказували на наявність в діях службових осіб Держкіно та представників ТОВ «Кіноквартал» ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (розтрата державних коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу», - заявили в НАБУ.

Справу щодо «Кінокварталу» було відкрито детективами НАБУ в квітні за заявою організації «Союз добровольців». Йшлося про те, що Держкіно фінансувало 49% бюджету фільму кінокомпанії Зеленського під назвою «Я, ти, він, вона».

«Союз добровольців» заявив, що умовою фінансування було створення фільму повністю українською мовою, але компанія Зеленського ця умову не виконала, а значить, допустила розтрату держкоштів.

До слова, у січні Зеленський, тоді ще художній керівник студії «Квартал 95», обіцяв вийти зі свого бізнесу в разі перемоги на виборах президента. 13 серпня Liga.net після аналізу даних у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб повідомила, що президент України вийшов із переліку власників бізнес-проєктів. Зокрема, 100% акцій кінокомпанії «Кіноквартал» тепер володіє перший помічник президента і давній партнер Зеленського Сергій Шефір.

Раніше повідомлялося, що документальний фільм «Фанати» виробництва ТОВ «Кіноквартал», що належить першому помічникові президента Володимира Зеленського Сергію Шефіру, бере участь у конкурсному відборі на отримання державного фінансування.