Фільм, знятий кінокомпанією помічника Зеленського, претендує на державне фінансування



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Загалом для участі в конкурсі на державне фінансування допущено 233 кінопроекти за напрямом неігрових та анімаційних фільмів

Загальний бюджет фільму становить 3,315 млн грн, що автори планують отримати від держави

Документальний фільм «Фанати» виробництва ТОВ «Кіноквартал», що належить першому помічникові президента Володимира Зеленського Сергію Шефіру, бере участь у конкурсному відборі на отримання державного фінансування.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що загалом для участі в конкурсі допущено 233 кінопроекти за напрямом неігрових та анімаційних фільмів.

ТОВ «Кіноквартал» до квітня 2019 року належало самому Зеленському, а Шефір був художнім керівником, сценаристом і продюсером «Студії Квартал-95».

Продюсером фільму «Фанати» є Андрій Яковлєв, режисером і автором сценарію - Олександр Брагін.

«Наш фільм - це дослідження футбольного фанатського руху на прикладі угруповання ультрас «Динамо» (Київ). Його соціальний феномен, ідеології, традиції та цінності. Через ретельне висвітлення життєвих перипетій, конфліктів, компромісів, різних за соціальним статусом, характером і віком героїв - фільм відповість на запитання: що спонукає людей зберігати вірність кольорам свого клубу протягом усього життя», - йдеться в короткому анонсі до кінопроекту.

Загальний бюджет фільму становить 3,315 млн грн, що автори планують отримати від держави.

Запланована дата прем'єри фільму «Фанати» - жовтень 2020 року.