НАБУ візьметься за розтрату Зеленським державних коштів



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За законом фільм, що частково спонсорувала держава, мав бути або українською, або кримськотатарською мовами - активісти

Засновник ТОВ «Кіноквартал» Зеленський отримав від Держкіно кошти, що були витрачені на зйомки повністю російськомовного фільму «Я, ти, він, вона»

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро порушити справу відносно кандидата в президенти Володимира Зеленського за фактом розтрати державних коштів. Відповідну ухвалу суду передав до НАБУ голова громадської організації «Український самозахист» Олександр Дудка. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Ми звернулися до суду і отримали ухвалу, що зараз передана до НАБУ. Цією ухвалою слідчий суддя Солом’янського райсуду постановив внести дані до ЄРДР за фактом розтрати державних коштів», - сказав він.

Як зазначив громадський активіст, засновник ТОВ «Кіноквартал» Володимир Зеленський отримав від Державного агентства з питань кіно частину коштів, які були витрачені на зйомки фільму «Я, ти, він, вона». Відповідно до законодавства, цей фільм мав бути знятий українською або кримськотатарською мовами. Натомість він був повністю російськомовним. Таким чином, на думку громадських активістів, у цьому є ознаки кримінального правопорушення - розтрата державних коштів.

Олександр Дудка розповів, що за даним фактом він звертався до правоохоронних органів ще в січні поточного року. Натомість його звернення було перенаправлено до НАБУ, що проігнорувало заяву про злочин. Після цього, він звернувся до Солом’янського райсуду, що і зобов’язав НАБУ відкрити справу за фактом розтрати державних коштів.

Як повідомлялось, на початку березня директор НАБУ Артем Ситник заявляв, що Бюро не розслідує справ, у яких фігурують кандидати на посаду президента.