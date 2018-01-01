Нацбанк: Гонтарева у Києві і готова була відзвітувати в Раді

У Нацбанку спростували чутки, що Гонтарева за кордоном

У Національному банку України заявляють, що Валерія Гонтарева знаходиться у Києві і готова була сьогодні виступити зі звітом у Верховній Раді. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку у Facebook. Таку заяву в НБУ зробили у відповідь на поширену інформацію про те, що Гонтарева перебуває за кордоном. [READ_MORE] «Друзі, це



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Валерія Гонтарева

У Нацбанку спростували чутки, що Гонтарева за кордоном

У Національному банку України заявляють, що Валерія Гонтарева знаходиться у Києві і готова була сьогодні виступити зі звітом у Верховній Раді. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацбанку у Facebook.

Таку заяву в НБУ зробили у відповідь на поширену інформацію про те, що Гонтарева перебуває за кордоном.

«Друзі, це фотовідповідь на закиди деяких політиканів про те, що Валерія Гонтарева перебуває поза межами України. Сьогодні вона очікувала можливість виступити зі звітом у Верховній Раді України і завітала до НБУ», - стверджують у Нацбанку.

На підтвердження своїх слів прес-служба НБУ оприлюднила світлину, на якій Гонтарева стоїть біля входу у Національний банк.

Нагадаємо, 18 січня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення Валерії Гонтаревої із посади голови Національного банку України. Також президент подав проект постанови про призначення Якова Смолія на посаду голови Національного банку України.

У четвер, 18 січня, представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат Вадим Денисенко заявив, що Верховна Рада може призначити голову Національного банку України на початку лютого 2018 року.