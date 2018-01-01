Порошенко вніс до Ради подання на звільнення Гонтаревої

Президент також вніс проект постанови про призначення нового глави Нацбанку

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення Валерії Гонтаревої із посади голови Національного банку України. Відповідний документ №7500 зареєстровано в парламенті. Текст постанови на сайті ВР поки що відсутній. Також президент подав проект постанови №7501 про призначення Якова Смолія на посаду голови



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Валерія Гонтарева

Президент також вніс проект постанови про призначення нового глави Нацбанку

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення Валерії Гонтаревої із посади голови Національного банку України. Відповідний документ №7500 зареєстровано в парламенті.

Текст постанови на сайті ВР поки що відсутній.

Також президент подав проект постанови №7501 про призначення Якова Смолія на посаду голови Національного банку України.

Відзначимо, ще в середині листопада серед основних претендентів на пост глави Нацбанку розглядалися дві кандидатури - Яків Смолій та голова правління «Райффайзен банк Аваль» Володимир Лавренчук.

У четвер, 18 січня, представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат Вадим Денисенко заявив, що Верховна Рада може призначити голову Національного банку України на початку лютого 2018 року. Він також повідомив, що на сьогоднішній день найбільш консенсусна кандидатура - це виконуючий обов'язки Яків Смолій.

За словами нардепа, призначення нового голови НБУ має відбутися на початку наступної сесії, адже виконуючий обов'язки не може підписувати новий меморандум з Міжнародним валютним фондом.