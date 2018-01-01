На початку лютого призначать нового главу Нацбанку

Рада може призначити Смолія главою НБУ

Верховна Рада може призначити голову Національного банку України на початку лютого 2018 року. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат Вадим Денисенко. «На сьогоднішній день найбільш консенсусна кандидатура - це виконуючий обов'язки Яків Смолій. Насправді нам просто вкрай необхідно позбавити



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Рада може призначити Смолія главою НБУ

Верховна Рада може призначити голову Національного банку України на початку лютого 2018 року. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат Вадим Денисенко.

«На сьогоднішній день найбільш консенсусна кандидатура - це виконуючий обов'язки Яків Смолій. Насправді нам просто вкрай необхідно позбавити приставки «в. о.» цю людину, тому що він досить зв'язаний по руках цією приставкою. Я сподіваюся, що на початок лютого це буде», - заявив Денисенко.

За словами нардепа, призначення нового голови НБУ має відбутися на початку наступної сесії, адже виконуючий обов'язки не може підписувати новий меморандум з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада України може призначити нового голову Національного банку України, якщо президент зареєструє відповідне подання у вівторок, 19 грудня, або в середу, 20 грудня.

Відзначимо, ще в середині листопада серед основних претендентів на пост глави Нацбанку розглядалися дві кандидатури - Яків Смолій та голова правління «Райффайзен банк Аваль» Володимир Лавренчук.

Джерело: РБК-Україна