На початку лютого призначать нового главу Нацбанку
- Сьогодні, 12:31
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Рада може призначити Смолія главою НБУ
Верховна Рада може призначити голову Національного банку України на початку лютого 2018 року. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат Вадим Денисенко.
«На сьогоднішній день найбільш консенсусна кандидатура - це виконуючий обов'язки Яків Смолій. Насправді нам просто вкрай необхідно позбавити приставки «в. о.» цю людину, тому що він досить зв'язаний по руках цією приставкою. Я сподіваюся, що на початок лютого це буде», - заявив Денисенко.
За словами нардепа, призначення нового голови НБУ має відбутися на початку наступної сесії, адже виконуючий обов'язки не може підписувати новий меморандум з Міжнародним валютним фондом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада України може призначити нового голову Національного банку України, якщо президент зареєструє відповідне подання у вівторок, 19 грудня, або в середу, 20 грудня.
Відзначимо, ще в середині листопада серед основних претендентів на пост глави Нацбанку розглядалися дві кандидатури - Яків Смолій та голова правління «Райффайзен банк Аваль» Володимир Лавренчук.
Джерело: РБК-Україна