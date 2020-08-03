Нацбанк на сьогодні зміцнив гривню



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Курс гривні до долара США встановлено на рівні 27,6798 грн за долар

Національний банк України на понеділок, 3 серпня, зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку - до 27,6798 грн за долар.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 27,6798 грн за долар проти 27,6913 грн за долар у п'ятницю, курс гривні до євро встановлено на рівні 32,7812 грн за євро проти 32,547 грн за євро напередодні.

У широкому коридорі 26,5–27 гривень за долар національна валюта перебувала понад два місяці – від кінця квітня до початку липня. Заява вже колишнього голови НБУ Якова Смолія про відставку через політичний тиск на нього спричинила зростання котирувань до 27 гривень 20 копійок за долар і навіть вище.

Після призначення головою НБУ Кирила Шевченка девальвація національної валюти прискорилася. Впродовж кількох останніх сесій регулятор показав учасникам ринку нові орієнтири – НБУ продав минулого тижня понад 300 мільйонів доларів за курсом дещо нижче від 28 гривень за долар. Нижній параметр нового коридору міжбанківський ринок знаходить переважно без активної участі Нацбанку.

До слова, напередодні фахівці розповіли, як зміняться ціни і курс долара у другому півріччі.

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