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    Думки вголос

    Цієї зими на українців чекає важке випробування

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ТЕЦ-6 намагалися знищити на початку повномасштабного вторгнення - Цієї зими на українців чекає важке випробування
    ТЕЦ-6 намагалися знищити на початку повномасштабного вторгнення
    фото з відкритих джерел

    Треба знайти спосіб, як не замерзнути під ворожими обстрілами

    Мовою оригіналу

    Для меня этот текст сегодня самый важный. Сначала две новости.

    1. Немецкие СМИ сообщают, что некоторые города Германии планируют в холодное время года открыть специальные общественные места, где можно будет согреться тем, кто в кризис не справится с ростом цен на коммунальные услуги. Как указывает немецкое издание Bild, из-за ограничений поставок газа стоимость электроэнергии в ФРГ не только продолжит расти, но ее может и не хватить физически. Для целей борьбы с этой проблемой все больше городов страны создают кризисные команды и разрабатывают планы для работы в чрезвычайной ситуации
    2. Мэр Краматорска Александр Гончаренко предупредил жителей о том, что зимой город, вероятно, окажется без газа, отопления, канализации и водоснабжения. Также, по его словам, будет критическая ситуация с электричеством. Он призвал людей, которые не планируют уезжать из города, готовиться к зиме уже сегодня. И заявил, что им, скорее всего, придется жить по несколько человек в одной комнате, чтобы хранить тепло и экономить электричество, набирать воду с гусаков на улице, которых планируется закупить 200 штук. Также он призвал делать запасы дров.

    А теперь несколько мыслей вслух. У нас война. Война с врагом, которому чужды гуманизм или человечность. И он хочет нас уничтожить. Но это не финальная цель. Промежуточная. Но обязательная. Поэтому наш враг будет делать все, чтобы реализовать задуманное им. А значит он пойдёт на любую подлость. И нам надо быть готовыми ко всему.

    Одна из стратегий Кремля – это заморозить Украину зимой

    Цена на газ растёт. А у нас с запасами газа сейчас не очень хорошо по многим причинам. Могу предположить, что многие будут пытаться греться электричеством. И тут нас ждёт проблема. Нет, беда даже не только в том, что огромное количество одновременно включённых электроприборов вызовут такую нагрузку, что скорее всего не толтко в стояках сети погорят, но и щитовые, питающие кабели и возможно даже силовые трансформаторы. Беда в том, что мы можем, с огромной вероятностью, остаться без электричества. Совсем.

    Объясню на примере. После начала интенсивной фазы войны Кремль пытался разбомбить ТЭЦ-6 в Киеве на Троещине. Тогда у них это почему-то не получилось. Многие эксперты были удивлены, что рашисты не пытались потом опять разбомбить этот и другие подобные объекты. Но выяснилось, что это планы Кремля на осень.

    Почему на осень? Чтобы мы не успели их восстановить. ТЭЦ-6 производит тепловую и электрическую энергию для обеспечения потребителей преимущественно Оболонского, Деснянского, Днепровского, Подольского, Шевченковского районов Киева. Ели её разбомбить, то полгорода останется без тепла и света. И электричества. А если ударить по другим ТЭЦ, то Киев будет парализован. Весь! Не будут работать лифты, холодильники, чайники, плиты и стиралки. Не будет работать подача воды и канализация. Нельзя будет зарядить телефон и включить комп. Не будет работать метро, троллейбус и трамвай. Не будут работать системы ИВЛ в больницах и кассы в супермаркетах. Много чего не будет работать. Список можно бесконечно продолжать. Город быстро встанет. И поверьте, что рашисты это хорошо знают. Более того, у них в планах нанести удары по ТЭЦ не только в Киеве. И я пока не вижу реальной возможности защитить эти объекты от рашистских атак.

    Поэтому хочу сразу напомнить вам новости из первой части статьи. А они не только тревожные, но и знаковые.

    Даже в Германии уже готовятся помогать своим гражданам зимой, потому что она будет холодной, а отопительный сезон не простой

    Но в Германии не будет разбомбленных ТЭЦ, а у нас высока вероятность, что будут. К тому же в Германии город может купить газ и электричество у разных поставщиков, а у нас сегодня это не реально. Мэры и горсоветы не смогут сами решить эти проблемы в военный период. Так что хочется, чтобы руководство Украины уже включилось в подготовку к сложному отопительному сезону.

    И вот тут я хотел бы знать, что делает руководство государства, чтобы обеспечить гражданам выживание в холодное время года? Готовятся ли уже помещения для массового обогрева, как в Германии? Будут ли реализованы альтернативные решения по обогреву населения? Есть ли понимание того, сможет ли Украина обеспечить ПВО и ПРО на энергогенерирующих объектах? Закупается ли и завозится ли в достаточном количестве топливо для этих объектов? Но публично мне отвечать не надо. Тем более, что большинство ответов я и сам знаю. А на все остальные вопросы мы очень скоро получим ответы. И хочется чтобы уже началась работа по всем направлениям, по которым сегодня ничего не делается. Потому что это не кино и второго дубля не будет. Цена вопроса – выживание многих украинцев. И не говорите, что я вас не предупреждал.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна комуналка опалення Україна окупація #stoprussia
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    Цієї зими на українців чекає важке випробування