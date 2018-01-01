Нацбанк виявив 115 нелегальних обмінників валют

НБУ торік перевірив 1018 пунктів обміну валют

Нацбанк України в 2017 році здійснив 1018 перевірок пунктів обміну валют, виявивши 115 нелегально працюючих обмінників. Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ. Як стверджують у Нацбанку, на даний момент вживаються заходи по припиненню роботи виявлених нелегальних обмінників. «Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

НБУ торік перевірив 1018 пунктів обміну валют

Нацбанк України в 2017 році здійснив 1018 перевірок пунктів обміну валют, виявивши 115 нелегально працюючих обмінників.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

Як стверджують у Нацбанку, на даний момент вживаються заходи по припиненню роботи виявлених нелегальних обмінників.

«Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валют Національним банком також було виявлено 115 пунктів обміну валют, які працювали нелегально: у Києві, в Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях. Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк передає до правоохоронних органів», – йдеться в повідомленні.

Торік Нацбанк також позбавив ліцензії на проведення операцій з валютою одну з фінансових організацій. Крім того, в ході перевірок в роботі обмінників були виявлені ряд порушень.

«Найбільш суттєвими порушеннями порядку здійснення валютно-обмінних операцій були виявлені такі, зокрема, проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення, виявлення під час перевірки значної невідповідності між обсягами готівкових коштів у касі НФУ та бухгалтерськими звітними документам, не надання в ході здійснення перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ, перешкоджання проведенню перевірки», – заявили в НБУ.