  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    МВФ закликає Україну встановити ринкові ціни на газ

    • Розсилка

    В МВФ вказали на «безумовне субсидіювання», яке є регресивним для національної економіки

    МВФ наголошує на необхідності коригування ціни на газ для українського населення відповідно до ринкових умов з обов'язковою умовою повного захисту для малозабезпечених домовласників.

    З відповідною заявою виступив у четвер під час брифінгу у Вашингтоні директор прес-офісу МВФ Джері Райс, повідомляє «Укрінформ».

    «Ціни на газ для населення України не коригувалися протягом двох років попри значне зростання міжнародних цін. Це призводить до безумовного субсидіювання, яке є регресивним (для національної економіки – ред.), особливо в тому сенсі, що це приносить непропорційну користь крупним споживачам», - пояснив представник Фонду.

    Він наголосив на важливості, щоб ціни на газ визначались ринком відповідно до реформ, реалізованих в Україні два роки тому.

    «Ми також вважаємо дуже важливим, щоб малозабезпечені та вразливі родини були повністю захищені від підвищення цін на газ за допомогою існуючої системи підтримки (субсидіями – ред.)», - підкреслив директор прес-офісу МВФ.

    Раніше повідомлялося, що уряд України запропонує Міжнародному валютному фонду декілька варіантів формули ціни на газ.

    Нагадаємо, Україна станом на 4 травня з початку місяця виплатила МВФ $451 мільйон.

    Раніше в НБУ заявили, що в 2018 році Україна має виплатити за валютними боргами 7,4 млрд доларів. При цьому регулятор не чекає скорочення міжнародних резервів.

    У квітні представники України та Міжнародного валютного фонду провели зустріч у Вашингтоні, під час якої обговорили кроки, необхідні для завершення четвертого перегляду програми співпраці.

    Йдеться про отримання чергового, п'ятого, траншу від Фонду.

    Читайте також
    МВФ газ ціни Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ