МВФ закликає Україну встановити ринкові ціни на газ

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В МВФ вказали на «безумовне субсидіювання», яке є регресивним для національної економіки

МВФ наголошує на необхідності коригування ціни на газ для українського населення відповідно до ринкових умов з обов'язковою умовою повного захисту для малозабезпечених домовласників.

З відповідною заявою виступив у четвер під час брифінгу у Вашингтоні директор прес-офісу МВФ Джері Райс, повідомляє «Укрінформ».

«Ціни на газ для населення України не коригувалися протягом двох років попри значне зростання міжнародних цін. Це призводить до безумовного субсидіювання, яке є регресивним (для національної економіки – ред.), особливо в тому сенсі, що це приносить непропорційну користь крупним споживачам», - пояснив представник Фонду.

Він наголосив на важливості, щоб ціни на газ визначались ринком відповідно до реформ, реалізованих в Україні два роки тому.

«Ми також вважаємо дуже важливим, щоб малозабезпечені та вразливі родини були повністю захищені від підвищення цін на газ за допомогою існуючої системи підтримки (субсидіями – ред.)», - підкреслив директор прес-офісу МВФ.

Раніше повідомлялося, що уряд України запропонує Міжнародному валютному фонду декілька варіантів формули ціни на газ.

Нагадаємо, Україна станом на 4 травня з початку місяця виплатила МВФ $451 мільйон.

Раніше в НБУ заявили, що в 2018 році Україна має виплатити за валютними боргами 7,4 млрд доларів. При цьому регулятор не чекає скорочення міжнародних резервів.

У квітні представники України та Міжнародного валютного фонду провели зустріч у Вашингтоні, під час якої обговорили кроки, необхідні для завершення четвертого перегляду програми співпраці.

Йдеться про отримання чергового, п'ятого, траншу від Фонду.