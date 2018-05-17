МВФ закликає Україну встановити ринкові ціни на газ
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В МВФ вказали на «безумовне субсидіювання», яке є регресивним для національної економіки
МВФ наголошує на необхідності коригування ціни на газ для українського населення відповідно до ринкових умов з обов'язковою умовою повного захисту для малозабезпечених домовласників.
З відповідною заявою виступив у четвер під час брифінгу у Вашингтоні директор прес-офісу МВФ Джері Райс, повідомляє «Укрінформ».
«Ціни на газ для населення України не коригувалися протягом двох років попри значне зростання міжнародних цін. Це призводить до безумовного субсидіювання, яке є регресивним (для національної економіки – ред.), особливо в тому сенсі, що це приносить непропорційну користь крупним споживачам», - пояснив представник Фонду.
Він наголосив на важливості, щоб ціни на газ визначались ринком відповідно до реформ, реалізованих в Україні два роки тому.
«Ми також вважаємо дуже важливим, щоб малозабезпечені та вразливі родини були повністю захищені від підвищення цін на газ за допомогою існуючої системи підтримки (субсидіями – ред.)», - підкреслив директор прес-офісу МВФ.
Раніше повідомлялося, що уряд України запропонує Міжнародному валютному фонду декілька варіантів формули ціни на газ.
Нагадаємо, Україна станом на 4 травня з початку місяця виплатила МВФ $451 мільйон.
Раніше в НБУ заявили, що в 2018 році Україна має виплатити за валютними боргами 7,4 млрд доларів. При цьому регулятор не чекає скорочення міжнародних резервів.
У квітні представники України та Міжнародного валютного фонду провели зустріч у Вашингтоні, під час якої обговорили кроки, необхідні для завершення четвертого перегляду програми співпраці.
Йдеться про отримання чергового, п'ятого, траншу від Фонду.