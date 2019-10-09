Нацбанк вводить в обіг нову монету



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Монета входить в серію «Видатні особистості України»

Тираж монети - 35 тис. штук

Відсьогодні в Україні в обіг вводиться нова пам’ятна монета номіналом 2 гривні, присвячена художнику Івану Трушу. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Монета входить в серію «Видатні особистості України». Її тираж 35 тис. штук, вага – 12,8 г.

«Присвячена художнику, основоположнику реалістичного напряму в західноукраїнському живописі, мистецтвознавцю, літературно-художньому критику, видавцю Івану Івановичу Трушу. Автор ліричних серій пейзажів, прижиттєвих портретів І. Франка, В. Стефаника, Лесі Українки, І. Нечуя-Левицького, П. Житецького, М. Драгоманова, М. Лисенка та багатьох інших, Іван Труш створив також близько 250 великих полотен, серед яких – картини «Захід сонця в лісі», «Дніпро біля Києва», «Місячна ніч над морем», «Могила Тараса Шевченка в Каневі» тощо. Творчий доробок митця є дорогоцінним внеском в історію українського образотворчого мистецтва», - сказано в повідомленні.

Так, з однієї сторони монети зображено малий Державний герб України, стилізоване зображення фрагмента картини Івана Труша «Трембітарі», факсиміле художника та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На іншій стороні монети на дзеркальному тлі палітри з пензлями зображено портрет Івана Труша.