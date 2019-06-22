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    Нацбанк зменшив обсяги поповнення резервів більш ніж втричі

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    Нацбанк зменшив обсяги поповнення резервів більш ніж втричі

    Вся придбана Нацбанком на міжбанківському ринку валюта купувалась за системою «найкращого курсу»

    Протягом 17-21 червня Національний банк України придбав на міжбанківському валютному ринку 40,5 мільйона доларів для поповнення міжнародних резервів. Це у понад 3 рази менше, ніж тижнем до цього, коли придбали 135,1 мільйона доларів.

    Про це йдеться у даних, опублікованих на сайті НБУ.

    Вся придбана Нацбанком на міжбанківському ринку валюта купувалась за системою «найкращого курсу», коли регулятор сам обирав найкращі курсові пропозиції від банків та викуповував у них валюту за цим курсом.

    Продажу валюти з резервів протягом зазначеного періоду не здійснювалося.

    Загалом від початку 2019 року Національний банк придбав на міжбанківському ринку 1,59 мільярда доларів, а продав з резервів 231,43 мільйона доларів.

    Національний банк
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