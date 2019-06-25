Нацгвардія перевіряє скандал із піснею Газманова на випускному в харківській академії



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У Харкові 21 червня урочисто відзначили випуск офіцерів Національної гвардії України

Командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан ініціював проведення службового розслідування керівництвом Національної академії НГУ у Харкові, випускники якої нібито танцювали під пісню Олега Газманова «Господа офицеры».

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

«У засобах масової інформації протягом вихідних у мережі були публікації про використання російської пісні, що популяризує російських військових, під час святкування випуску однією з груп випускників Національної академії Національної гвардії України», - зазначили в НГУ.

Зауважується, що після цих повідомлень було прийняте рішення провести розслідування.

Як повідомляє «Страна», у Харкові 21 червня урочисто відзначили випуск офіцерів Національної гвардії України. В цьому році з лав Академії випустилось 259 лейтенантів, 66 з них отримали диплом з відзнакою. Серед молодих офіцерів - 22 дівчини. Також закінчили навчання 108 офіцерів-магістрів, які отримали оперативно-тактичний рівень підготовки.

Зазначається, що святкування молоді лейтенанти продовжили, відсвяткувавши свій випускний під пісні російського співака Олега Газманова. Зокрема, дружина одного з лейтенантів НГУ Тетяна Лавриненко виклала в сторіз в Instagram відео, де вона на випускному танцює зі своїм чоловіком танець під композицію Олега Газманова, яка оспівує російських військових.