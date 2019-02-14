Національний страйк обійшовся Бельгії у майже мільярд євро



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У Брюсселі практично паралізованим був громадський транспорт, включаючи автобусні й трамвайні лінії

Національний страйк, який був оголошений бельгійськими профспілками 12 лютого о 22.00 до десятої години вечора середи, 13 числа, вже завдав економіці країни шкоду, яку оцінили у 929 мільйонів євро.

Про це пише у середу бельгійське видання flandersnews.be.

«Хоча половина потягів продовжували функціонувати, інший громадський транспорт відчув масовані перебої у роботі. Таким чином, страйк також вразив велику кількість представників приватного бізнесу. За попередньою оцінкою, негативний економічний ефект вже склав 929 мільйонів євро. Саме таким є результат акції, яку було організовано трьома найбільшими професійними спілками (християнські, ліберальні та соціалістичні профспілки)», - йдеться у повідомленні.

Видання нагадує, що внаслідок страйку був закритий повітряний простір Бельгії, скасовані всі польоти через аеропорт Брюсселя та повністю закритий аеропорт в місті Шарлеруа.

У самому Брюсселі практично паралізованим був громадський транспорт, включаючи автобусні й трамвайні лінії.

На 80 відсотків знизився обсяг операцій торговельного порту Антверпена, в результаті чого були зупинені більшість хімічних виробництв, пов’язаних з поставками. Це не лише завдало шкоди економіці країни, але також нанесло удар по її діловій репутації.

Найбільше від страйку постраждав приватний сектор. В тому ж Антверпені профспілкові активісти блокували великі підприємства, такі як Atlas Copco, Coca-Cola та Agfa – серед таких «великих гравців» постраждали більше 1000 компаній. Більше сотні супермаркетів трьох найбільших торговельних мереж країни залишалися закритими упродовж дня.

Щоправда, для шкіл удар був відносно терпимим. Лише одна профспілка - Соціалістична - закликала вчителів покинути класи. Але й це призвело до закриття низки шкіл, особливо у Антверпені і у Генті, та до вимушених «вихідних» для батьків, яким довелося піклуватися про власних дітей, які залишилися за межами шкільних закладів.

Видання наводить оцінку федерального міністра економіки Кріса Петерса, який й озвучив цифру збитків.

«Я ознайомився із прогнозами принаймні двох експертів, які говорили про збитки у 1,8 мільярди євро. Але я вважаю, що це забагато. За моєю оцінкою, реалістичним є говорити про втрати близько 929 мільйонів євро», - сказав урядовець.

Бельгійське видання нагадує, що страйк був викликаний неспроможністю профспілок та працедавців дійти згоди щодо підвищення заробітних плат. Працедавці пропонували показник у 0,8 відсотка, профспілки наполягали на 1,5% на додаток до системної компенсації виплат з урахуванням інфляції.

Кількість правопорушень при цьому залишалася відносно невеликою. У Брюсселі зареєстровано сутичку з використанням каміння і ножів між групами молоді загальною кількістю до 40 осіб. Інцидент відбувся біля Інституту мистецтв Брюсселя. Після втручання поліції бійка була припинена, трьох її учасників арештували.

Джерело: Укрінформ