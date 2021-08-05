«Чорні копачі» на Житомирщині добували тротил із старих авіабомб

У ділків правоохоронці знайшли майже 15 кг вибухової речовини

Правоохоронці викрили «чорних копачів», які планували налагодити незаконний продаж тротилу представникам кримінальних кіл. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники вилучали вибухівку з авіабомб і артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

Правоохоронці виявили в них майже 15 кг вибухової речовини.

Підпільний цех було облаштовано поблизу житлових будинків одного із селищ у Житомирській області, що становило небезпеку для місцевих жителів.

Нелегальний бізнес організували двоє мешканців Бердичівського району Житомирської області, а боєприпаси вони збирали на місцях колишніх бойових дій. Снаряди, які знаходили, вони розкривали самостійно.

Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці виявили дві ємності із заготовленим тротилом, 37 авіаційних бомб різного калібру, артилерійський порох.

Боєприпаси, які було вилучено, знищили на спеціальному полігоні.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, торік на Львівщині «чорні копачі» пошкодили археологічний пам'ятник. Ділки зруйнували частину археологічного розкопу в урочищі Замок на території пам'ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигород.