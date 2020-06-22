Друга світова війна - ще один урок на тему «для чого народу потрібна свою держава»

Андрій Іллєнко Народний депутат України 7, 8 скликань

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дві імперії домовлялись, спільно грабували і ділили здобич, а потім почали воювати між собою за свої інтереси на нашій землі та коштом нашої крові

Ввечері 21 червня 1941 року чотири з половиною мільйони німецьких солдат та їх союзників на кордоні Рейху та СРСР вже не намагалися якось приховувати свої приготування.

Теплі червненві сутінки над лісами, річками та болотами Литви, Польщі, Білорусі та України були наповнені гулом двигунів та рухом людських мас.

О 13-00 того дня війська отримали сигнал «Дортмунд» - це означало остаточне і безповортне рішення про початок наступу у попередьно визначений строк. З того моменту ніяких змін і відтяжок вже бути не могло - машина почала свій рух.

Радянська і російська пропаганда робила і робить усе можливе, щоб у свідомості обробленої цією пропагандою людини Друга світова війна починалася саме 22 червня 1941 року. Причини очевидні: приховати радянсько-німецьку співпрацю 1939-41 років, поділ Східної Європи, участь Москви у розв`язанні війни. Станом на 21 червня 1941 року СРСР вже встиг доєднати до раніше окупованих України та Білорусі їх західні частини, знищити та окупувати Литву, Латвію та Естонію, повоювати з японцями в Монголії та на Далекому Сході, розв`язати ганебну війну проти Фінляндії, матеріально, військово та морально підтримати гітлерівську окупацію Європи. 21 червня 1941 радянські газети детально та підкреслено нейтрально розповідали про бойові дії у Сирії, де британці з австралійцями воювали проти пронімецьких французів-вішистів. Хомс, Дамаск, Алеппо - у червні 1941-го були ті ж локації для військових зведень, що і зараз. 22 червня Київ дійсно бомбили, хоч це і не було килимове бомбардування. Мій дід Пилип розповідав, як їхав зранку на трамваї з Подолу на Лук`янівку і був змушений доходити пішки, бо трамвай зупинився через повітряну тривогу. На заводі Артема, де він працював, від бомби загинув нічний сторож. 11 липня авангарди німецьких танкових дивізій вже були на річці Ірпінь, там де зараз міст через неї по Житомирській трасі. Військову катастрофу 1941 року пропаганда потім пояснювала тим, що миролюбний Радянський Союз ні з ким воювати не збирався, танків та літаків було мало, а в німців було всього в рази більше. Те, що це повна брехня вже змушена була визнати навіть офіційна російська історіографія - танків було в чотири рази більше, ніж у німців, літаків - у три рази. І танки ці були загалом краще німецьких - перший важкий танк на озброєнні Вермахту з`явиться через півтора роки після вторгнення до СРСР, а у Червоній армії їх тоді було вже повно. Ще одна лиха година розпочалась для України того дня. Дві імперії домовлялись, спільно грабували і ділили здобич, а потім почали воювати між собою за свої інтереси на нашій землі та коштом нашої крові. Ще один історичний урок на тему «для чого народу потрібна свою держава».

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