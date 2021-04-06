У Нацраді визнали, що етери телеканалу «Наш» мають ознаки розпалювання ворожнечі (документ)

«Редакційна політика каналу нічим не відрізняється від тих, що потрапили під гнів РНБО», – Геращенко

«Редакційна політика каналу нічим не відрізняється від тих, що потрапили під гнів РНБО», – Геращенко

«Редакційна політика каналу нічим не відрізняється від тих, що потрапили під гнів РНБО», – Геращенко

Нацрада визнала, що ведучі каналу «Наш» підбурюють до порушення українського закону

Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко отримала відповідь від Національної ради України з питань телебачення й радіомовлення, у якій визнається, що етери телеканалу «Наш» мають ознаки розпалювання ворожнечі, що ведучі підбурюють до порушення закону, а не припиняють такі заклики. Про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

Нацрада обіцяє, що на найближчому засіданні ці питання будуть розглядатися. Геращенко додала, що «редакційна політика каналу нічим не відрізняється від тих, що потрапили під гнів РНБО». Йдеться про «112 Україна», NewsOne та Zik, які перебувають під санкціями.

«Нацрада місяцями не помічала включення бойовиків у прямому етері, ролик до Дня Незалежності, у якому під сумнів ставився вибір українців, щоденні заяви людей з обійми Януковича, які принижують українську армію й розпалюють ворожнечу. СБУ, яке начебто відкриває справи щодо Шарія, роками не помічало, що Шарій живе в студії цього телеканалу і вельми комфортно просуває україноненависницьку політику. Неодноразово ми з колегами зверталися й до Нацради, і до СБУ з вимогою звернути увагу на те, що відбувається в цих студіях», – розповіла Геращенко.

Раніше народний депутат України VII і VIII скликань та реальний власник «Наш» Євгеній Мураєв поскаржився на 11 позапланових перевірок телеканалу. Зокрема Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевіряє телеканал «Наш» через висловлювання колишньої депутатки Олени Бондаренко про «злочини» Збройних сил на Донбасі.

Водночас Мураєв визнав, що із закриттям телеканалів «112», NewsOne та ZiK значна частина телеглядачів перейшла на канал «Наш».

Раніше перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль в інтерв’ю «Главкому» розповів, що покарати телеканали за розпалювання ворожнечі неможливо.

У лютому 2021 року за рішенням РНБО на нардепа від ОПЗЖ, проросійського політика Віктора Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

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