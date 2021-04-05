У Москві аплодуватимуть тезі Мендель про українську російську мову

«Українська російська мова» звучить ледь не як – «українсько-російський народ»

Мендель заявила, що в Україні є «українська російська мова» і її нам треба захищати. Бо, мовляв, у Росії немає монополії на російську.

Тобто.

Прессекретарка президента України закликає розвивати і боротися за російську замість того, аби розвивати та захищати українську мову.

В умовах війни це звучить, як мінімум, дивно. Тим паче – з вуст речниці Зеленського.

Переконаний, у Москві лише будуть аплодувати тезі про «українську російську мову», бо це звучить ледь не як – «українсько-російський народ».

Читайте також :

Джерело: блог Сергія Руденка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.