У Москві аплодуватимуть тезі Мендель про українську російську мову
«Українська російська мова» звучить ледь не як – «українсько-російський народ»
Мендель заявила, що в Україні є «українська російська мова» і її нам треба захищати. Бо, мовляв, у Росії немає монополії на російську.
Тобто.
Прессекретарка президента України закликає розвивати і боротися за російську замість того, аби розвивати та захищати українську мову.
В умовах війни це звучить, як мінімум, дивно. Тим паче – з вуст речниці Зеленського.
Переконаний, у Москві лише будуть аплодувати тезі про «українську російську мову», бо це звучить ледь не як – «українсько-російський народ».
Джерело: блог Сергія Руденка