Нацрада перевірить телеканал NewsOne



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В ефірі NewsOne були зафіксовані ознаки поширення мови ворожнечі

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України призначила позапланову перевірку телеканалу NewsOne через зафіксовані в ефірі ознаки порушення частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» та абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» – поширення мови ворожнечі.

Про це 20 вересня повідомляється на сайті Нацради.

«Так, моніторингом мовлення за 31 серпня, 1, 2, 5, 6, 13 і 16 вересня 2018 року в ефірі різних програм мовника зафіксовано висловлювання О. Лукаш, В. Піховшека, Р. Коцаби, Є. Червоненка, М. Добкіна, Д. Співака, які суперечать вимогам зазначених законодавчих норм», - заявили в Нацраді.

Крім того, як зазначається, до Національної ради надійшов лист Служби безпеки України щодо поширення 31.08.2018, 01.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018 в ефірі телеканалу NewsOne (ТОВ «Новини 24 години») висловлювань, у яких, на думку СБУ, є кліше російської пропаганди, й вони містять ознаки прихованого заклику до агресивних дій та програмування агресивної поведінки глядачів.

Повідомляється, що Національна рада проведе перевірку NewsOne, щоб з’ясувати, чи дотримується телеканал норм чинного українського законодавства, та ухвалить після цього відповідне рішення.