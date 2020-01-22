Наглядова рада «Нафтогазу» оновила склад правління



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Петер ван Дріл - фінансист з майже 30-річним досвідом роботи на різних позиціях у Shell

До складу правління «Нафтогазу» наразі входять п’ять осіб

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» оновила склад правління компанії. Повноваження двох членів припинили, натомість ввели трьох нових.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

До складу правління увійшли: директор з юридичних питань «Нафтогазу» Ярослав Теклюк, фінансовий директор групи «Нафтогаз» Петер ван Дріл та виконавчий директор з трансформації групи «Нафтогаз» Отто Ватерландер.

Натомість, наглядова рада припинила повноваження членів правління компанії — Юрія Колбушкіна та генерального директора АТ «Укртранснафта» Миколи Гавриленка.

Таким чином, до складу правління «Нафтогазу» наразі входять п’ять осіб: голова правління Андрій Коболєв, перший заступник голови правління Сергій Перелома, члени правління – Ярослав Теклюк, Петер ван Дріл та Отто Ватерландер.

Отто Ватерландер до роботи у «Нафтогазі» працював у McKinsey & Company

Цими змінами наглядова рада, як вказано, підтримала прагнення голови правління Андрія Коболєва «трансформувати «Нафтогаз», підвищити його ефективність та продуктивність, посилити спроможність групи виконувати завдання акціонера».

«Нафтогаз» як єдиний акціонер також оновив статути АТ «Укртрансгаз», АТ «Укргазидобування», АТ «Укртранснафта», АТ «Укрспецтрансгаз», АТ ДАТ «Чорноморнафтогаз»: колегіальні виконавчі органи (правління і дирекції) заміняються на одноосібні органи управління.

Петрус ван Дріл – фінансист з майже 30-річним досвідом роботи на різних позиціях у Shell, починаючи з фінансового радника у дочірній компанії Billion International і закінчуючи посадою віце-президента Royal Dutch Shell з питань бухгалтерського обліку та звітності до приходу в Нафтогаз.

Отто Ватерландер до роботи у «Нафтогазі» працював у McKinsey & Company, де надавав послуги клієнтам з різних країн, чий бізнес пов’язаний з ринками нафти, газу та комунальних послуг.