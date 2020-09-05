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    «Нафтогаз»: у понад 60 містах опалювальний сезон на межі зриву (список)

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    <p>&laquo;Нафтогаз&raquo; очікує від виробників тепла &laquo;відповідального ставлення до&nbsp;своїх зобов&rsquo;язань&raquo;</p> - «Нафтогаз»: у понад 60 містах опалювальний сезон на межі зриву (список)

    «Нафтогаз» очікує від виробників тепла «відповідального ставлення до своїх зобов’язань»

    У низці українських міст вчасний старт опалювального сезону під загрозою через борги 98 виробників тепла

    Через борги виробників тепла у понад 60 містах України опалювальний сезон опинився під загрозою.

    Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».

    Зазначається, що 98 компаній не виконують вимоги законодавства.

    Серед боржників компанії у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях, а також у Києві.

    «Компанія очікує від виробників тепла такого ж відповідального ставлення до своїх зобов’язань перед клієнтами та вимогами законодавства», — наголосили в «Нафтогазі».

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