В Україні на місяць куб газу подешевшав на 30 копійок



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Минулого понеділка «Нафтогаз» і Кабмін погодили зменшення ціни на газ для населення на травень поточного року

Із 1 травня в Україні починає діяти нова ціна на газ для населення і теплової генерації, затверджена на травень поточного року на рівні 8247 гривень за тисячу кубометрів (раніше було 8550 гривень).

Відповідне рішення було ухвалене в кінці квітня Кабінетом міністрів і НАК «Нафтогаз України». Цей механізм передбачає наступний підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів нижча за встановлену у постанові уряду від 19.10.18 №867, ціна для населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова ціна газу для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому рівні.

Очікується, що зміни до діючих договорів на продаж газу між «Нафтогазом» та всіма контрагентами, які купляють газ відповідно до вимог щодо спецзобов’язань по цінам на газ (PSO) будуть внесені протягом травня поточного року.

Нагадаємо, ще на початку квітня «Нафтогаз» заявляв, що вже виконав розпорядження уряду і знизив ціну на газ для населення з квітня 2019 року із 8,55 грн за куб до 8,38 грн за куб – тобто на 17 копійок за куб.