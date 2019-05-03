Коболєв назвав умову для зниження ціни на газ



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Коболєв запевняє, що питання роздрібних цін на газ не буде каменем спотикання для програми МВФ

Глава «Нафтогазу» вважає, що ціни повинні регулюватися ринком

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв вважає, що ціну на газ можна знизити, якщо це відповідає ринковій ситуації, і цього разу питання роздрібних цін на газ не буде каменем спотикання для програми МВФ.

Про це він заявив в інтерв'ю «Голосу Америки».

«Я вважаю, що ціни повинні регулюватися ринком. Якщо ринок дозволяє це робити, це треба робити», - заявив Коболєв.

Відповідаючи на питання, чи будуть ціни на газ проблемою в переговорах за програмою МВФ для України, він заявив, що він цього не очікує.

При цьому він зазначив, що найближчим часом Україна повністю відмовиться від регулювання і тоді це дасть змогу кінцевому споживачеві вільно обирати кращого постачальника.

Нагадаємо, з 1 травня в Україні на місяць куб газу подешевшав на 30 копійок.