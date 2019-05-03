Коболєв назвав умову для зниження ціни на газ
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Глава «Нафтогазу» вважає, що ціни повинні регулюватися ринком
Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв вважає, що ціну на газ можна знизити, якщо це відповідає ринковій ситуації, і цього разу питання роздрібних цін на газ не буде каменем спотикання для програми МВФ.
Про це він заявив в інтерв'ю «Голосу Америки».
«Я вважаю, що ціни повинні регулюватися ринком. Якщо ринок дозволяє це робити, це треба робити», - заявив Коболєв.
Відповідаючи на питання, чи будуть ціни на газ проблемою в переговорах за програмою МВФ для України, він заявив, що він цього не очікує.
При цьому він зазначив, що найближчим часом Україна повністю відмовиться від регулювання і тоді це дасть змогу кінцевому споживачеві вільно обирати кращого постачальника.
Нагадаємо, з 1 травня в Україні на місяць куб газу подешевшав на 30 копійок.