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«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
Ціни на блакитне паливо інколи завищені в десятки разів
фото з відкритих джерел

Кабмін минулоріч зобов’язав «Нафтогаз України» постачати технологічний газ Операторам ГРМ по фіксованій ціні

ТОВ «ГК «Нафтогаз України» відмовляється включати до балансуючої групи низку газорозподільних компаній в зоні бойових дій. Тому ціна технологічного газу іноді в 20 разів перевищує встановлену урядом фіксовану ціну 7 420 грн/тис. куб. м.

ТОВ «ГК «Нафтогаз України» надіслала АТ «Харківміськгаз» акт приймання-передачі природного газу в серпні. В окремі доби серпня вартість газу для технологічних витрат складає 145 тис. грн/тис. куб. м, що в 20 разів вище, ніж передбачені Кабміном 7 420 грн/тис. куб. м.

«Ціна постачання АТ «Харківміськгаз» обсягів газу для виробничо-технологічних витрат за серпень в середньому  складає 112 тис. грн/тис куб. м. без ПДВ. При тому що середня митна вартість імпортованого газу в серпні складала 31 тис. грн/тис. куб. м, – повідомив під час слухань ТСК в Комітеті ВР з питань енергетики та житолово-комунальних послуг Денис Сенектутов, голова Асоціації газового ринку України. – Всі ми розуміємо, що у цих витрат не існує джерела покриття. Ця проблема створена штучно».  

У вересні 2021 року Кабмін зобов’язав «Нафтогаз України» постачати технологічний газ Операторам ГРМ по фіксованій ціні 7 420 грн/тис. куб. м., щоб комунальні тарифи не зростали. «В квітні до даної постанови внесено зміни, які поклали на операторів ГРМ невиконувані обов’язки в частині взаєморозрахунків. Наприклад, надання фінансових банківських гарантій, витрати на які ніколи не були передбачені в тарифі. До того ж дотримання порядку розрахунків є неможливим на фоні падіння тарифної виручки з відтоком абонентів, з падінням платіжної дисципліни, зупинкою підприємств, руйнацією інфраструктури».

Скориставшись ситуацією ТОВ «ГК «Нафтогаз України» не включив до балансуючої групи низку газорозподільних компаній, які знаходяться в зоні проведення бойових дій (АТ «Херсонгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Дніпропетровськгаз»). Натомість ТОВ «ГК «Нафтогаз України» виставляє цім компаніям рахунки за технологічний газ як постачальник «останньої надії» по захмарним цінам.

«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву фото 1

«Всі цифри в актах прийому-передачі не мають реального підґрунтя. Вони формують штучну заборгованість щоденно. Ця проблема зростатиме в геометричній прогресії з настанням опалювального сезону, – відкреслює Денис Сенектутов. – Хоча в рамках чинного законодавства проблему можна вирішити і врегулювати її на майбутнє».

Він підкреслив, що основне завдання оператора ГРМ це належне утримання і належна експлуатація системи і забезпечення газопостачання для всіх категорій споживачів. І закликав уряд втрутиитись в ситуацію, яка потребує негайного вирішення.

Теги: Нафтогаз України тарифи Кабмін

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