«Нафтогаз» домовився про відстрочку боргових виплат

Виплати відтермінували до 2026 року

«Нафтогаз України» успішно провів переговори з держателями єврооблігацій, термін погашення яких настає у липні 2024-го, – 77% інвесторів проголосували «за» і погодились на пропозицію з відтермінування виплат на два роки. Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».

«Таким чином, компанія може оплатити тіло боргу в розмірі 600 млн євро не у 2024, а у 2026 році, а відсотки по ньому почне платити у 2024. Сума відсотків, відстрочена протягом 2022-2024 років, становить 90 млн євро (45 млн євро на рік, які повинні сплачуватися в липні кожного року)», – сказано в повідомленні.

Водночас власники єврооблігацій, термін погашення яких настає в листопаді 2026 року, не підтримали відстрочку виплат.

Відзначається, що найближчим часом «Нафтогаз» звернеться до Кабінету міністрів з пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій з реструктуризації єврооблігацій компанії.

Нагадаємо, 9 серпня повідомлялося, що власники єврооблігацій «Нафтогазу України» відхилили повторне прохання компанії про відстрочення виплат за цінними паперами, оскільки не бачать в цьому необхідності.

Як відомо, НАК «Нафтогаз» в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії. Останній день пільгового періоду за виплатами закінчився у вівторок, 26 липня. Раніше тримачі євробондів «Нафтогазу» відмовились погоджуватись на відтермінування виплат на два роки. Це означало, що компанія повинна була до кінця вівторка виплатити $335 млн тіла боргу (за випуском 2022 року) і 45 млн євро відсотків (щодо випуску 2024 року).

Аби провести ці виплати, «Нафтогаз» повинен був отримати погодження уряду. Компанія стверджує, що має на рахунках достатньо коштів для виплат за єврооблігаціями, та попереджає про негативні наслідки для «Нафтогазу» та країни у випадку «жорсткого дефолту». Кабмін натомість це погодження не надав, а доручив компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу.

Дефолт за єврооблігаціями НАК «Нафтогаз України» означає, що компанія втрачає доступ до міжнародного ринку капіталу, а відтак уряд своєю забороною на виплату, як заявили у «Нафтогазі», «фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023».