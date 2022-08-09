Чим важливий для окупантів аеродром «Саки»: деталі та фото 

До 2014 року це була база ВМС України, а після анексії Криму її захопили рашисти

Сьогодні прогриміли вибухи на ключовій базі авіації РФ в окупованому Криму

Кримська військова база «Саки», на якій сьогодні сталася серія вибухів, є однією з ключових для російської авіації. Там розташовуються навчально-тренувальний комплекс «Нитка» та склади з боєприпасами. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Схеми».

Також на аеродромі базується 43-й винищувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил РФ, у складі якого переважно літаки Су-30 СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

На комплексі «Нитка» відпрацьовується зліт та посадка на палубу авіаносців. До 2014 року там була військова база ВМС України.

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Саме звідси після початку повномасштабної війни окупанти здійснюють авіанальоти та бомбардування українських міст. На знімку сервісу Planet Labs, зробленому за кілька годин до вибухів, видно склади та численну військову авіацію, яка розміщувалась на аеродромі.

Також у мережу виклали фотографії, де видно, яким був аеродром «Саки» до сьогоднішніх вибухів. На фото видно винищувачі МіГ-31.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи.

Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України.

Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію.

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.