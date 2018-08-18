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    Накриє грозами: синоптики попередили українців про нестійкі погодні умови

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    Блискавка в небі над Києвом - Накриє грозами: синоптики попередили українців про нестійкі погодні умови
    Фото: Главком
    Блискавка в небі над Києвом

    В деяких регіонах буде дуже жарко

    У суботу, 18 серпня частина України опиниться під впливом атмосферного фронту, який принесе з собою сильні грози та дощі.

    Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

    Синоптики попередили про сильні грози в західних областях країни. Також можливі зливи у Вінницькій і Житомирській областях. Температура повітря в Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому та Вінниці вдень становитиме +27 +29 градусів.

    У Львові, Тернополі, Луцьку та Рівному +25 +27 градусів. Нічна температура в регіоні буде коливатися від +14 до +17 градусів.

    На півдні без опадів, можлива невелика хмарність. Температура повітря в Одесі і Херсоні +32 +34 градуси. У Миколаєві +33 +35 градусів. Вночі від +19 до +22 градусів.

    У Криму сонячно. Денна температура +32 +34 градуси. Вночі +20 +22 градуси.

    В північних областях пройде гроза. Температура повітря коливатиметься від +26 до +28 градусів. Вночі +16 +18 градусів.

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    У східних регіонах, за прогнозами синоптиків, очікується суха спекотна погода. Дощ прогнозується тільки в Полтавській області. Температура повітря в Луганській і Донецькій областях +29 +32 градуси. У Дніпрі +31 +33 градуси, у Запоріжжі +32 +34 градуси. У Харкові та Полтаві +30 +31 градус.

    В центральній частині країни переважно сонячно і без опадів. Парасольки знадобляться жителям Черкас. Там синоптики прогнозують грозу. Температура повітря вдень +27 +30 градусів. Вночі від +17 до +19 градусів.

    У столиці 18 серпня пройде сильний дощ з грозою. Денна температура становитиме +26 +28 градусів, нічна-від +17 до +19 градусів.

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