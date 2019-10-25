Напад на активістку в Запоріжжі: поліція опублікувала фото підозрюваного



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У скоєнні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюється чоловік, якому на вигляд 30−40 років Фото: Нацполіція

У поліції гарантують анонімність і готові надати винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе встановити місцезнаходження підозрюваного

Поліція Запорізької області оприлюднила фото чоловіка, якого підозрюють в збройному нападі на ромську активістку Анжеліку Бєлову.

Фото опубліковано на Facebook-сторінці поліції Запорізької області.

«У скоєнні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюється чоловік, якому на вигляд 30−40 років, зріст близько 170−175 см, слов’янської зовнішності, середньої статури, волосся темно-русяве, має залисини на лобі, очі опуклі, був одягнений в чорний одяг», — повідомляє

У поліції гарантують анонімність і готові надати винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе встановити місцезнаходження підозрюваного.

24 жовтня у Запоріжжі невідомі напали на керівника громадської організації Запорізький ромський центр Лачо Дром Анжеліку Бєлову.

Активістка отримала ножове поранення в груди і зараз знаходиться в реанімації.