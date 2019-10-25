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    Напад на активістку в Запоріжжі: поліція опублікувала фото підозрюваного

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    У скоєнні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюється чоловік, якому на вигляд 30&minus;40 років - Напад на активістку в Запоріжжі: поліція опублікувала фото підозрюваного
    У скоєнні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюється чоловік, якому на вигляд 30−40 років
    Фото: Нацполіція

    У поліції гарантують анонімність і готові надати винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе встановити місцезнаходження підозрюваного

    Поліція Запорізької області оприлюднила фото чоловіка, якого підозрюють в збройному нападі на ромську активістку Анжеліку Бєлову.

    Фото опубліковано на Facebook-сторінці поліції Запорізької області.

    «У скоєнні тяжкого злочину обґрунтовано підозрюється чоловік, якому на вигляд 30−40 років, зріст близько 170−175 см, слов’янської зовнішності, середньої статури, волосся темно-русяве, має залисини на лобі, очі опуклі, був одягнений в чорний одяг», — повідомляє 

    У поліції гарантують анонімність і готові надати винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе встановити місцезнаходження підозрюваного.

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    Напад на активістку в Запоріжжі: поліція опублікувала фото підозрюваного
    Напад на активістку в Запоріжжі: поліція опублікувала фото підозрюваного
    Фото: Нацполіція

    24 жовтня у Запоріжжі невідомі напали на керівника громадської організації Запорізький ромський центр Лачо Дром Анжеліку Бєлову.

    Активістка отримала ножове поранення в груди і зараз знаходиться в реанімації.

    Запоріжжя кримінал напад активісти поліція чоловік
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