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    У Запоріжжі невідомий поранив ножем активістку

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    У Запоріжжі невідомий поранив ножем активістку

    Постраждалу госпіталізували в реанімацію

    У Запоріжжі в під’їзді будинку по вулиці Європейській невідомий наніс жінці ножове поранення та зник.

    Про це 24 жовтня повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

    «Сьогодні, о 12:20, до Комунарського відділення поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них доставлено жінку з ножовим пораненням. Поліцейськими встановлено, що у під’їзді будинку невідомий спричинив ножове поранення жінці 1995 року народження та зник», - заявили в поліції.

    Зазначається, що проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи та місцезнаходження зловмисника.

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    У свою чергу президент Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані повідомив у Facebook, що напад був здійснений на активістку Анжеліку Бєлову, яка є керівником громадської організації «Запорізький ромський центр «Лачо Дром» і дружиною громадського активіста, лідера організації «Антикорупційний рух Запоріжжя» Костянтина Бєлова.

    За інформацією Хамдані, нападник «після довгого переслідування напав на Анжеліку в під'їзді і завдав удар ножем в область серця». Постраждалу госпіталізували в реанімацію.

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