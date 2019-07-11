У лікарні Запоріжжя померла дівчина, яку підпалив наречений



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Після двох операцій з пересадки шкіри у постраждалої внаслідок значних опіків зупинилося серце

В Запоріжжі у лікарні померла 22-річна Анастасія Ковальова, яку облив бензином та падпалив на вулиці власний наречений.

Про це повідомив запорізький активіст Андрій Лукін, який допомагав батькам постраждалої збирати гроші на лікування.

За його словами, після двох операцій з пересадки шкіри у дівчини зупинилося серце. Стан постраждалої лікарі розцінювали, як стабільно важкий.

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі під час сварки чоловік облив свою співмешканку займистою речовиною та підпалив її. Постраждала отримала 90% опіків тіла.

Суд обрав запобіжний захід 23-річному зловмиснику, підозрюваний два місяці проведе під арештом. Чоловік пояснив в суді: він посварився з дівчиною, випив і вирішив її провчити.

22-річна Анастасія розповідала про свої стосунки у соцмережах, викладала світлини, яка вона щаслива і заручена. Водночас там же зізнавалася: закохані доволі часто сварилися.

Джерело: Страна.ua