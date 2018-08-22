Напад на Гандзюк: справу проти Новікова закрили, він вже на волі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Новіков вийшов на свободу

Новіков підтвердив, що правоохоронці не вибивали силою зізнань із нього

Підозрюваного в справі нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти.

Про це повідомила сестра Новікова Ірина Кадукова.

За її словами Новікова звільнили з під варти навіть до розгляду апеляції.

«Я прийшла сьогодні в суд, де мали розглядати апеляція і мав бути відео-зв'язок з свідками зі Львова щодо його алібі. Поки чекала в суді, прийшов прокурор і сказав, щоб я їхала забирати брата, він не винен», - сказала Кадукова.

Як пояснив адвокат Новікова Камілжан Шадманов, апеляція була відкликана.

«Я відкликав свою апеляцію. За 15 хвилин до початку засідання прокурор показав постанову про закриття кримінального провадження по відношенню до мого підзахисного», - сказав він.

Сестра Новікова також заявила, що буде добиватися справедливості далі: «Ми будемо далі боротися, ми хочемо вибачень».

Водночас за її словами, Новіков підтвердив, що правоохоронці не вибивали силою зізнань із нього.

Раніше Гандзюк заявила, що арештований за напад на неї Новіков – «випадкова людина».

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня.