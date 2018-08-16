Гандзюк заявила, що арештований за напад на неї Новіков – «випадкова людина»



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Катерина Гандзюк

За словами активістки, наразі поліцейські з нею особисто не проводили слідчих дій

Херсонська активістка Катерина Гандзюк, на яку був здійснений напад з кислотою, заявила, що не впізнає підозрюваного Миколу Новікова, якого арештувала поліція.

Про це вона розповіла «Українській правді».

«Я співчуваю тому бідоласі, якого затримали щодо моєї справи поліцейські, на 99% це випадкова людина. Я розумію, що дуже швидко треба було гасити інформаційні хвилі, й це робили ціною його долі. Мої близькі, які бачили нападника, кажуть, що це не він», - повідомила Гандзюк.

За словами активістки, наразі поліцейські з нею особисто не проводили слідчих дій.

«Я бачила те, що й усі в інтернеті, але я не впізнаю його (Новікова – ред.). Зараз мені складно тримати руку на пульсі розслідування, тому що я зосереджена на своєму здоров’ї і відновленні. У мене через день операції, від яких болісна реабілітація», - зазначила Гандзюк.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

3 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

6 серпня Херсонський міський суд взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Суд обрав Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи внесення застави.

Пізніше у Нацполіції заявили про ще одного учасника замаху на Гандзюк.

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