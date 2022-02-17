Напад на журналістів у Дніпрі було зафіксовано на бодікамеру (відео)

Обурливий напад на журналіста було опубліковано на сайті УП

Правоохоронці спостерігали за перешкоджанням журналістській діяльності

Нещодавній напад на оператора «Української Правди», який відбувся в аеропорту Дніпра 13 лютого, було зафіксовано на бодікамеру поліцейського, що був свідком події. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив журналіст «Української Правди» Михайло Ткач.

Журналіст наголосив, що під час перешкоджання журналістській діяльності за подією спостерігали співробітники правоохоронних органів, яким, як і своїй охороні, віддавав вказівки бізнесмен Олександр Петровський.

Ткач наголосив, що, до того ж, Петровський особисто переглядав телефон, який його охорона силоміць забрала у оператора та розблокувала, погрожуючи ножем і вбивством, а також особисто контролював видалення відео з телефону оператора знімальної групи «Української правди».

За даними видання, у правоохоронних органів наівні відеозаписи, на яких завіксовані факти перешкоджання журналістській діяльності, а також обмеження свободи та позбавлення власності, проте впевненості у проведенні правоохоронцями належного розслідування цих фактів журналісти не мають.

«Сьогодні ми публікуємо відео на якому:

Добре видно, що оператор нашої знімальної групи тримає документи в руках. Добре видно, що охоронець віддає Петровському телефон нашого оператора. Добре видно, що Петровський тримає у руках телефон нашого оператора та вважає, що має право дивитись його вміст. Добре видно, що Петровський особисто обмежує свободу оператора. Добре видно, що після того як Петровський наказує охоронець знову нападає на оператора», – зазначив Михайло Ткач.

Журналіст додав, що через видалення відео з телефону оператора, матеріал Української правди, у якому йдеться про день народження Ігоря Коломойського «ДніпроПетровський день народження», дещо постраждав.

Нагадаємо, у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу Михайла Ткача. Журналіст пояснив, що близько третьої години дня до відеооператора Ярослава Бондаренка, який виконував редакційне завдання, підійшли невідомі та почали вимагати видалити відео. Коли Ярослав відмовився, один із чоловіків почав погрожувати ножем та змусив оператора назвати пароль від телефону і видалив усі відео, що були зняті.

Пізніше стало відомо, що, напад стався, коли Бондаренко виконував редакційне завдання «Української Правди» в межах підготовки матеріалу про день народження олігарха Ігоря Коломойського.

Раніше повідомлялося, що Венедіктова відреагувала на напад на журналістів в аеропорту Дніпра.

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