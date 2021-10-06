Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на напад очільника Укрексімбанку на журналістів
Мецгер набув сумної популярності в соціальних мережах
Напад Голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера на журналістів програми «Схеми» під час запису інтерв'ю в будівлі банку обурив користувачів соціальних мереж.
Сам ж Мецгер став героєм дошкульних фотожаб.
Як стало відомо, 6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.
Трохи раніше 6 жовтня зранку, після оприлюднення скандального відео, в Офісі президента заявили, що вважають логічним щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після нападу керівництва банку на журналістів. В Офісі заявили, що поведінка представників банку є неприпустимою.
Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».
У державному Укрексімбанку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.
Наглядова рада державного Укрексімбанку під вечір 5 жовтня оприлюднила заяву з приводу конфлікту.
За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми» видання «Радіо Свобода» у державному Укрексімбанку (ч. 1 ст. 171 КК України).
Редакція «Схем» звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку.
На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».
У Наглядовій раді Укрексімбанку навіть після оприлюднення скандального відео продовжують захищати голову правління банку Євгена Мецгера та звинувачують журналістів у провокаціях.
Натомість поліція долучила скандальне відео до матеріалів справи.