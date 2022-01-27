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    Економіка та фінанси

    Ідеологом «ресурсного» закону №5600, яким підвищили податки для українців, був олігарх Коломойський – УП

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    &laquo;В епохальній війні Зеленського і Ахметова не останню роль відігравав Коломойський&raquo; - Ідеологом «ресурсного» закону №5600, яким підвищили податки для українців, був олігарх Коломойський – УП
    «В епохальній війні Зеленського і Ахметова не останню роль відігравав Коломойський»
    фото: depo.ua

    Коломойський консультував владу щодо так званого «антиахметівського» закону №5600

    Ідеологом атак влади на бізнес Ріната Ахметова був інший олігарх Ігор Коломойський. Про це йдеться в статті видання «Українська правда», присвяченій впливу Коломойського на владу.

    «Одразу кілька співрозмовників у владі твердять, що в епохальній війні Зеленського і Ахметова не останню роль відігравав ніхто інший як Коломойський. «Насправді за війною з Рінатом стирчать вуха якраз Бені (Ігоря Коломойського, прим.)», – резюмує не під запис уже один із друзів олігарха. І додає: «Але якщо всі думають, що Беня нічого не робить і тільки п’є горілку у себе в селі під Дніпром, то значить його стратегія працює»«, - йдеться в статті.

    За інформацією видання, Ігор Коломойський консультував владу щодо так званого «антиахметівського» закону №5600, яким підвищили податки для українців та бізнесу.

    «Ну, у Валерійовича теж є гірничо-збагачувальні комбінати, як у Ріната. Тому він розуміє цей бізнес. Якісь консультації давав нам (мова про «антиахметівський» закон щодо ренти на залізну руду – УП). Але ми і без нього справились би», – розповідає один із впливових членів команди Зеленського в розмові з УП.

    Нагадаємо, під час ухвалення закону №5600 була підвищена ставка ренти на видобуток залізної руди, а от ставка на марганцеву руду, яку в Україні монопольно видобуває Коломойський, залишена без змін. Через це бюджет недоотримує близько 600 млн грн щороку.

    Така дискримінація у підходах до оподаткування викликала критичну реакцію на дії влади з боку нардепів та міжнародної спільноти. Так, народний депутат Олег Синютка заявив, що влада використає законопроект №5600 у політичних мотивах: «поганим» олігархам податки підвищили, а «домашнім» – знизили. А видання The National interest констатувало, що українська влада забезпечує пільгами олігарха Ігоря Коломойського - зокрема, при внесенні змін до Податкового кодексу, Коломойський отримав пільгову ренту.

    Теги: Ігор Коломойський Рінат Ахметов Володимир Зеленський
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    Ідеологом «ресурсного» закону №5600, яким підвищили податки для українців, був олігарх Коломойський – УП