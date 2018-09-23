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    Напад на Михайлика: поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи

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    Одеський активіст&nbsp;Олег Михайлик - Напад на Михайлика: поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи
    Одеський активіст Олег Михайлик

    Поліція буде клопотати про призначення низки судових експертиз, зокрема і балістичної

    Поліція готує клопотання про призначення балістичної експертизи через напад в Одесі на громадського діяча Олега Михайлика.

    Про це повідомили у прес-службі поліції Одеської області.

    Зазначається, що через напад на одеського активіста Олега Михайлика поліція буде клопотати про призначення низки судових експертиз, зокрема і балістичної.

    «Готуються клопотання про призначення низки судових ескпертиз, в тому числі балістичної для встановлення зброї, з якої вчинено замах на вбивство», - зазначили в поліції.

    Нагадаємо, що в Одесі у дворі будинку обстріляли Олега Михайлика - громадського активіста, лідера одеського осередку партії «Сила Людей». 

    На ранок Михайлик прийшов у лікарні до свідомості. Його готують до операції.

    Соратники Михайлика припустили, хто стоїть за збройним нападом на активіста.

    22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

    На напад активіста Михайлика відреагував голова Одеської області.

    У неділю напад на активіста викликав протести в Одесі.

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