Суд може припинити діяльність релігійної організації у разі відмови змінити назву − Мінкультури



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Фото: radiosvoboda.org

Суд розглядає справу про припинення діяльності релігійної організації в порядку позовного провадження за заявою органу, уповноваженого здійснювати реєстрацію статуту конкретної релігійної організації або прокурора

Міністерство культури України констатує, що якщо релігійна організація не виконуватиме вимог закону про перейменування, її діяльність може бути припинено за рішенням суду, пише «Інтерфакс-Україна».

«Відповідно до частини 3 статті 16 закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», у разі порушення релігійною організацією, яка є юридичною особою, положень цього закону та інших законодавчих актів України її діяльність може бути припинено за рішенням суду», - йдеться у відповіді міністерства на запитання про те, яка процедура передбачена, якщо релігійна організація не виконуватиме вимог закону про перейменування.

Мінкультури також зазначає, що суд розглядає справу про припинення діяльності релігійної організації в порядку позовного провадження, передбаченого Цивільним процесуальним кодексом України, за заявою органу, уповноваженого здійснювати реєстрацію статуту конкретної релігійної організації або прокурора.

Нагадаємо, 22 грудня 2018 року президент Петро Порошенко підписав закон щодо назви релігійної організації, що керується з держави-агресора. Тепер у назві УПЦ МП повинно бути вказано на її зв’язок і залежності від РПЦ.

Згідно із законом, Українська православна церква Московського патріархату в Україні повинна називатися Російською православною церквою. Якщо Російська православна церква відмовиться виконувати вимогу закону України щодо назви своєї церкви в Україні, вона не отримає статусу неприбуткової організації. Тоді їй доведеться платити податки.

Водночас Міністерство юстиції 31 січня зареєструвало нову помісну церкву – «Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)» або «Київська митрополія УПЦ (ПЦУ)». Це викликало обурення з боку церкви Московського патріархату в Україні, яка на багато років монополізувала назву «УПЦ». На своїй сторінці у Facebook заступник голови відділу зовнішніх зв'язків цієї церкви Микола Данилевич навіть звинуватив у рейдерстві помісну церкву через тотожність назв із церквою, у якій він перебуває.

Як повідомлялося, Православна церква України отримала офіційну реєстрацію. Місцезнаходження зареєстрованої УПЦ (ПЦУ) - Київ, вулиця Трьохсвятительська, 6.

Нагадаємо, що 31 січня закон про перехід парафій УПЦ МП до Єдиної церкви набув чинності.

Раніше Українську церкву внесли до диптиху Вселенського патріархату.

Під час об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року предстоятелем Православної церкви України було обрано митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться 3 лютого в Софійському соборі в Києві.



