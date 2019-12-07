Напередодні «нормандських переговорів» «дружба» Макрона з Путіним видається незрозумілою, - Le Figaro



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Французький і російський лідери. Видається, що Макрон забув про всі злочини РФ Фото AFP

Макрону не слід забувати про те, що в Москві по телебаченню Захід щодня зображується як ворог, - французька газета

Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що абсурдно вважати Росію противником. При цьому в Москві на телебаченні Захід кожен день зображується як ворога, пише Le Figaro.

«Як і багато президентів Франції до нього, Макрон вирішив простягнути руку Росії в ім'я «довгострокової перспективи» і наших «стратегічних інтересів». Наш президент навіть закликав дипломатів і спецслужбовців «вийти за межі своїх інтуїтивних відчуттів і підтримати відкритість, яку він готовий проявити д о (президента РФ) Володимира Путіна, який бажає вийти з ізоляції, викликаної санкціями», - йдеться в статті.

Видання зазначає, що Макрон хоче повернути Росію до Європи, вважаючи, що її інтерес зосереджений тут, а не в Китаї. Очевидно і те, що французи мають більше можливостей ніж інші, щоб почати діалог з великим російським сусідом, враховуючи давні і близькі зв'язки.

«Однак напередодні переговорів по Україні 9 грудня в «нормандському форматі» подібний підхід французького президента видається дещо незрозумілим. Він немов вирішив ігнорувати відверту очевидність в ім'я realpolitik («реальна політика»), що є парадоксальним. А реальність полягає в поведінці Росії, в її анексії Криму, в її повзучому вторгненні на Донбас, де вона веде неоголошену гарячу війну, у підтримці, яку вона надає всім рухам і сепаратистам, здатним послабити Європу, як це відбувається у Каталонії, а також в її втручанні в американські вибори», - зазначає газета і додає: «І ще, звичайно, в справі Скрипаля, спецоперації на британській території, в ході якої було вбиті невинні мирні допомогою бойового отруйної речовини. Незважаючи на червоні сигнали, Еммануель Макрон стверджує, що абсурдно розглядати Росію як противника, ніби відмова від такої позиції могла б стерти сліди знову назріває холодної війни. Однак йому не слід забувати про те, що в Москві по телебаченню Захід щодня зображується як ворог, чиї слабкості постійно висміюються», - вказує автор публікації.