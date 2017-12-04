Напередодні нового року із полону бойовиків можуть звільнити 74 українських полонених

Наразі деталі обміну, зокрема прізвища та дати, залишатимуться не розголошеними, щоб обмін зміг відбутися

Київ очікує на звільнення напередодні нового року 74 полонених з окупованого Донбасу. Про це заявила представник гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко, повідомляє Еспресо.TV. За її словами, якщо це станеться, то це буде наймасштабніший обмін за останній період. «Якщо нічого не зірветься, ми



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Наразі деталі обміну, зокрема прізвища та дати, залишатимуться не розголошеними, щоб обмін зміг відбутися

Київ очікує на звільнення напередодні нового року 74 полонених з окупованого Донбасу. Про це заявила представник гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко, повідомляє Еспресо.TV.

За її словами, якщо це станеться, то це буде наймасштабніший обмін за останній період.

«Якщо нічого не зірветься, ми звільнимо наших 74 героїв. Якщо все це вийде, над чим ми зараз працюємо, це буде наймасштабніше звільнення. Ми маємо звільнити і передати 306 осіб в рамках тих домовленостей, про які зараз йдеться», - сказала Геращенко.

Вона уточнила, що наразі деталі обміну, зокрема прізвища та дати, залишатимуться не розголошеними, щоб обмін зміг відбутися.

Геращенко також наголосила, що паралельно з організацією обміну заручників з окупованого Донбасу працює над звільненням політв'язнів, яких утримують на території Росії.

Раніше президент Росії Володимир Путін обговорив питання заручників із ватажками бойовиків «ДНР/ЛНР».

У «ДНР/ЛНР» погодилися переглянути списки полонених для обміну після перемовин із Путіним.

Глава терористичної «ДНР» Олександр Захарченко заявив про готовність до обміну полонених, який має відбутися до нового року. Кум президента Росії Володимира Путіна, лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук підтвердив цю інформацію.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що терористи на Донбасі утримують у заручниках 162 українців.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Україна згодна віддати 306 бойовиків за 74 українських заручників.

Бойовики підтвердили намір передати Україні 74 заручників.