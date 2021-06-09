Напередодні зустрічі Байдена з Путіним, Україна та США скоординували свої позиції

США підтримують суверенітет і територіальну цілісність і безпеку України

Позиції США і України були скоординовані напередодні зустрічі президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна. Також це стосується саміту НАТО та інших червневих переговорів на вищому рівні.Таку заяву зробив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга у коментарі «РБК-Україна».

За його словами, для України важливо, щоб у глобальній політиці було більше передбачуваності і більше поваги до норм міжнародного права.

«Саме такий результат буде вигідним не тільки для нас, але і для всіх учасників міжнародних відносин, якщо цей результат буде досягнутий на американо-російських переговорах», - сказав виданню Сибіга.

Як підкреслив заступник голови ОП, США підтримують суверенітет і територіальну цілісність і безпеку України, і на цій основі буде проходити обговорення всіх тем, що зачіпають українські інтереси.

«Запитання щодо «занепокоєнь» України у зв'язку з цими переговорами є некоректним», – додав Сибіга.

Тим часом, державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на заяви Росії про майже завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2». У Вашингтоні вивчають варіанти дій для підтримки України після запуску російського газопроводу.