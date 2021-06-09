Блінкен дорікнув Зеленському: США попереджали про рішення щодо «Північного потоку-2»

«Ми дійсно поділилися з українськими партнерами нашими намірами, що стосувалися трубопроводу», сказав держсекретар

Державний секретар США Етоні Блінкен відреагував на здивування президента України Володимира Зеленського рішенням влади США щодо санкцій проти будівництва «Північного потоку-2».

Про це Блінкен сказав на слуханнях в комітеті із закордонних справ Сенату Конгресу США.

За його словами, Україна була попереджена про рішення США.

«Для протоколу: ми дійсно поділилися з українськими партнерами нашими намірами, що стосувалися трубопроводу. Можливо, ця інформація не дійшла безпосередньо до президента Зеленського. Безумовно, вона повинна була», – заявив Блінкен.

Раніше Блінкен сказав, що у Вашингтоні вивчають варіанти дій для підтримки України після запуску російського газопроводу.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що був здивований рішенням влади США щодо санкцій проти будівництва «Північного потоку-2» і тим, що дізнався про це зі ЗМІ.

«На жаль, це точно не направлено на підтримку України. Тому я сказав, що дійсно був здивований. Я справді думав, що стосується Північного потоку-2, що США, скажімо так, залишалися останнім оплотом», – сказав Зеленський в інтерв’ю Axios.

Тим часом, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв переконаний, що запуск проекту «Північний потік 2» стане великим «програшем» для України. Він також висловив занепокоєння, що керівництво «Нафтогазу» не бере участі у переговорах, що проходять зараз у США.