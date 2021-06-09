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    Ізоляція Білорусі. США продовжили санкції, ЄС назвав Лукашенка диктатором

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    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко - Ізоляція Білорусі. США продовжили санкції, ЄС назвав Лукашенка диктатором
    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

    Джо Байден продовжив дію введених у 2006 році санкцій проти Білорусі

    США продовжили санкції проти Білорусі, оскільки дії деяких членів уряду та інших осіб скеровані на «підрив демократичних процесів» і «зловживань проти прав людини».

    Про це повідомляє пресслужба Білого дому

    «Відповідно до цього положення, я направив до Федерального реєстру для публікації додане повідомлення, в якому зазначається, що надзвичайна ситуація на національному рівні щодо дій та політики певних членів уряду Білорусі та інших осіб, що підривають демократичні процеси та інституції Білорусі, оголошена у розпорядженні 13405 від 16 червня 2006 р., має продовжити діяти після 16 червня 2021 року», – йдеться в указі президента Джо Байдена.

    У повідомленні Білого дому зазначається про те, що політика певних членів уряду Білорусі та інших осіб спрямована на «підрив демократичних процесів або інституцій Білорусі, зловживань проти прав людини, пов'язаних з політичними репресіями», продовжує створювати надзвичайну загрозу.

    У зв’язку з цим Байден продовжив дію введених у 2006 році санкцій проти Білорусі.

    Також верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вперше публічно назвав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка диктатором.

    «Я повністю згоден з вами. Ми маємо справу з диктатором», – заявив Боррель 8 червня під час пленарного дискусії в Європарламенті в Страсбурзі, в якій йшлося про примусову посадку в Мінську лайнера авіакомпанії Ryanair і подальше затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги.

    Боррель це сказав, звертаючись до євродепутатів, які раніше вдалися до відповідного вислову на адресу Лукашенка, додає DW.

    На днях влада Білорусі пригрозила «комплексом заходів» у відповідь на санкції.

    Нагадаємо, що Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовано.

    Згодом, 3 червня, Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

    Теги: Білорусь ЄС США Джозеф Байден санкції Олександр Лукашенко політика
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    Ізоляція Білорусі. США продовжили санкції, ЄС назвав Лукашенка диктатором