Ізоляція Білорусі. США продовжили санкції, ЄС назвав Лукашенка диктатором

Джо Байден продовжив дію введених у 2006 році санкцій проти Білорусі

США продовжили санкції проти Білорусі, оскільки дії деяких членів уряду та інших осіб скеровані на «підрив демократичних процесів» і «зловживань проти прав людини».

Про це повідомляє пресслужба Білого дому

«Відповідно до цього положення, я направив до Федерального реєстру для публікації додане повідомлення, в якому зазначається, що надзвичайна ситуація на національному рівні щодо дій та політики певних членів уряду Білорусі та інших осіб, що підривають демократичні процеси та інституції Білорусі, оголошена у розпорядженні 13405 від 16 червня 2006 р., має продовжити діяти після 16 червня 2021 року», – йдеться в указі президента Джо Байдена.

У повідомленні Білого дому зазначається про те, що політика певних членів уряду Білорусі та інших осіб спрямована на «підрив демократичних процесів або інституцій Білорусі, зловживань проти прав людини, пов'язаних з політичними репресіями», продовжує створювати надзвичайну загрозу.

У зв’язку з цим Байден продовжив дію введених у 2006 році санкцій проти Білорусі.

Також верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вперше публічно назвав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка диктатором.

«Я повністю згоден з вами. Ми маємо справу з диктатором», – заявив Боррель 8 червня під час пленарного дискусії в Європарламенті в Страсбурзі, в якій йшлося про примусову посадку в Мінську лайнера авіакомпанії Ryanair і подальше затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича і його супутниці Софії Сапеги.

Боррель це сказав, звертаючись до євродепутатів, які раніше вдалися до відповідного вислову на адресу Лукашенка, додає DW.

На днях влада Білорусі пригрозила «комплексом заходів» у відповідь на санкції.

Нагадаємо, що Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовано.

Згодом, 3 червня, Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) видало директиву із забороною літати у повітряному просторі Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.