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    Зеленський сказав, коли чекає на зустріч з Байденом у Білому домі

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    Володимир Зеленський&nbsp;подякував Джо Байдену за запрошення відвідати Білий дім&nbsp; - Зеленський сказав, коли чекає на зустріч з Байденом у Білому домі
    Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за запрошення відвідати Білий дім 

    Президент України повідомив, що лідери обговорюватимуть шляхи розширення стратегічної співпраці двох країн

    Президент Володимир Зеленський розповів у Twitter про розмову із президентом США Джо Байденом і подякував за запрошення відвідати Вашингтон цього літа.

    Також президент України повідомив, що лідери обговорюватимуть шляхи розширення стратегічної співпраці двох країн.

    «Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.

    Як відомо, 7 червня Байден поговорив із Зеленським перед зустріччю з Путіним. Повідомляється, що Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України», а також заявив, що запросить його до Білого дому «цього літа після повернення з Європи».

    Як відомо, 7 червня Байден поговорив із Зеленським перед зустріччю з Путіним. Повідомляється, що Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України», а також заявив, що запросить його до Білого дому «цього літа після повернення з Європи».

    Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року.

    Нагадаємо, 16 червня президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін повинні зустрітися в Женеві. Лідери планують обговорити нагальні питання двосторонніх відносин між Вашингтоном і Москвою.

    Також сьогодні Байден зустрічається з генсеком НАТО.

    Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.

    До слова, сьогодні стало відомо, що після зміни керівництва «Нафтогазу» Білий дім передумав зустрічатися із Зеленським.

    Читайте також: Україна – ключове питання майбутньої зустрічі Байдена і Путіна
    Теги: США Джозеф Байден політика Володимир Зеленський Україна президент Вашингтон
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    Зеленський сказав, коли чекає на зустріч з Байденом у Білому домі