Нардеп Чумак пропонує впровадити податок для виборців

Чумак хоче змінити виборчі правила

В Україні варто внести зміни до законодавства і дозволити голосувати на виборах тільки тим, хто заплатив спеціальний податок. Про це на телеканалі ZIK заявив народний депутат України Віктор Чумак. «Якщо молодь не йде до вас, то йдіть до молоді і підіймайте її своїм прикладом. Я провів лекції про історію української корупції та олігархії в



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Віктор Чумак

Чумак хоче змінити виборчі правила

В Україні варто внести зміни до законодавства і дозволити голосувати на виборах тільки тим, хто заплатив спеціальний податок.

Про це на телеканалі ZIK заявив народний депутат України Віктор Чумак.

«Якщо молодь не йде до вас, то йдіть до молоді і підіймайте її своїм прикладом. Я провів лекції про історію української корупції та олігархії в 25 університетах. Це повинен робити не я один, а велика команда людей», – відзначив Чумак.

Він вважає, що серед молоді можна збільшити відсоток відвідуваності виборів.

«Є інші кроки. Можна змінити виборчі правила. Потрібно так зробити, аби голосувати могли тільки ті люди, які будуть платити податок на діяльність політичних партій. Тоді люди будуть свідомо платити ці гроші і обирати тих політиків, які будуть змінювати країну. Це дуже непопулярні рішення, але це потрібно робити», – вважає Чумак.

Також, на переконання нардепа, в Україні зараз не можливі масштабні фальсифікації.

«Думаю, що фальсифікації на рівні 3% можливі, але зробити фальсифікацію на рівні 10-20% вкрай складно. Тим більше, що на сьогодні система передбачає декілька етапів контролю за виборами. Тому я думаю, що всім, хто хочуть змін в країні варто переступити через страхи і йти на вибори. Поки ви не прийдете на вибори і не будете голосувати так, як вважаєте за потрібне, то ви будете погоджуватися з тим, що діється в країні», – переконаний народний обранець.

Раніше колишній «порошенківець», народний депутат Віктор Чумак розповів про власні президентські амбіції.