Нардеп Гончаренко: В сепаратистських настроях на Сході є і моя вина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Олексій Гончаренко був членом Партії регіонів з 2005 по 2014 рік

Олексій Гончаренко визнав свою частину вини в тому, що на Півдні і на Сході виникли сепаратистські настрої. Так він прокоментував свою риторику в період членства у Партії регіонів

Нардеп Олексій Гончаренко визнав свою частину вини в тому, що на Півдні і на Сході України виникли сепаратистські настрої. Таким чином він прокоментував свою риторику в період членства у Партії регіонів - в ефірі програми Bihus.Info «Рольові ігри».

«Безумовно, є моя доля вини в тому, що відбулося в Україні, і в тому, яке сьогодні взагалі життя в українців», - сказав Олексій Гончаренко.

Таку заяву він зробив після того, як ведучий Данило Мокрик нагадав йому про гостру риторику на захист російської мови і проти «насильницької українізації» в той час, коли Олексій Гончаренко був членом Партії регіонів.

Зокрема, Гончаренко і Мокрик подивилися фрагменти виступу Олексія Гончаренка із 2009 року в Одесі. Тоді нинішній нардеп від партії Порошенка різко висловлювався проти українізації, націоналізму і загалом проти політики «помаранчевої» влади, яку він називав «іржавою».

Втім, водночас Гончаренко зазначив: «Мені здається, що я певним чином свою вину спокутував тим, що я в 2014 році все зробив для захисту Одеси і для захисту України. Якщо впала би Одеса, то чи встояла би в цілому наша держава в тому вигляді, в якому вона є - ніхто не знає. Я для цього зробив все можливе і неможливе. І я за це поніс свою ціну - тричі на мене організовували замахи».

Нагадаємо, Олексій Гончаренко був членом Партії регіонів з 2005 по 2014 рік. 19 лютого 2014 року він, на той час - заступник голови Одеської облради, заявив про вихід з партії. У 2014 році обрався до Верховної Ради за списком Блоку Петра Порошенка.